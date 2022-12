Volby jsou oslava demokracie, ale příprava tomu vůbec neodpovídá. Kandidáti do prezidentských voleb musí sbírat podpisy, jejichž pravost přitom stát, respektive ministerstvo vnitra není schopné ověřit. Spíš než o podpisy jde o sběr osobních údajů a o to, jestli se sběrač naučil hezky psát, aby byly údaje čitelné. A zákonodárci za deset let přímých voleb prezidenta v Česku neudělali nic pro to, aby se neopakovaly stále stejné problémy.

I takto tvrdě se člen soudního senátu Nejvyššího správního soudu Ivo Pospíšil v úterý pustil do procesu, který v Česku předchází volbě prezidenta. Politici napříč stranami teď přiznávají, že bude nutné změnit volební zákon.