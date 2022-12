Zájem o koupi českých komerčních nemovitostí příští rok opět poklesne. Naváže tak na letošní vývoj, kdy trh kvůli vysokým úrokovým sazbám a vyčkávání investorů na zlevňování prakticky zamrzl. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti CBRE, jejíž závěry mají HN k dispozici. Podle ní utratí investoři za české kanceláře, obchodní centra nebo průmyslové budovy do konce letošního roku 1,8 až 1,9 miliardy eur, tedy v přepočtu kolem 45 miliard korun. Příští rok to má být o pět až 15 procent méně. V loňském roce, poznamenaném covidovými uzávěrami, činily zmíněné investice zhruba dvě miliardy eur.

