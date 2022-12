Jako řadový poslanec šéf ANO Andrej Babiš aktivitou nevyniká. Naopak, je jediný z opozičních poslanců, který není členem žádného výboru ani podvýboru. Co do počtu absencí je nejhorší ze všech, přinejmenším za posledních 20 let, kdy sněmovna tyto statistiky zveřejňuje. S účastí na méně než 16 procentech hlasování zaostává i za dobami, kdy byl premiérem. Každodenní sněmovní práci nechává na svých kolezích Aleně Schillerové nebo Karlu Havlíčkovi. A do parlamentu chodí, hlavně když se mu to hodí. Jako toto úterý, kdy skoro hodinu a půl tepal nepřítomné členy Fialovy vlády.

