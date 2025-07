Je to vlastně neuvěřitelné. Celá republika je oblepená volebními plakáty, kampaň je v plném proudu. A největší favorité, hnutí ANO a koalice Spolu, nemají program. Je to podobné, jako by probíhala mohutná reklamní kampaň, ale nebylo by jasné na co. Zákazníci-voliči jsou marketéry vyzýváni, aby nakoupili, ale je jim jaksi tajeno, co je vlastně v nabídce. „Hlavně nekupujte od konkurence! To ‚naše‘ je lepší než to ‚jejich‘! A i kdyby to naše bylo nic, bude to lepší než jejich nic!“ zní v podtextu kampaní hlavních stran.

Co se to s českou politikou děje?

