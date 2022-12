Rusko slaví podle svého kalendáře Vánoce až začátkem ledna. Před těmi, které známe u nás, ale v Moskvě nemají příliš důvodů k optimismu. A zatím nic nenasvědčuje, že by se to do 7. ledna, kdy oslaví Vánoce v Rusku, mělo změnit. Zemi se nedaří její vojenské operace na Ukrajině, na mezinárodní scéně jen těžko hledá podporu. Prezident Vladimir Putin tak raději zrušil tradiční bilanční tiskovou konferenci. Jedna dobrá zpráva do Kremlu ale přece jen dorazí, týká se stavu ekonomiky – i když ani ta není pro Moskvu kdovíjakou výhrou.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se