České předsednictví v Radě EU psalo do posledních dnů obdivuhodný příběh odpovědné politické práce a lidské vytrvalosti. Až bude jednoho dne končit vláda Petra Fialy, bude si moct tento splněný úkol zařadit mezi své jednoznačné úspěchy. Co tedy přinesla Česká republika Evropě, co předsednictví dalo Česku a hlavně – jak s tím vším nyní dobře naložit?

Očekávání od českého půlroku v čele Evropy nebyla popravdě nijak veliká. Zaprvé mělo Česko za sebou politický trapas z minulého předsednictví, ze kterého se politická elita stále neotřepala a na evropské scéně tradičně působila jako tichošlápkové v koutě nebo nekonstruktivní podivíni.

Zadruhé muselo předsednictví počítat s rozpočtem a personálními kapacitami, jež do velké míry nalinkovala ještě předchozí vláda a se kterými se příliš nedalo udělat.