Na stěně přímo za vstupními dveřmi nové pražské kanceláře Footshopu od letošního léta visí velká obrazovka, na které objednávku po objednávce naskakuje denní tržba. „Milion tam padne většinou kolem dvanácté hodiny, takže u nás vznikl takový zvyk, že dokud tam není, nejdeme na oběd,“ popisuje s úsměvem Peter Hajduček, šéf a zakladatel jednoho z největších internetových obchodů s teniskami v Česku. Je těsně před druhou hodinou, bílý nápis hlásí 1,6 milionu, zaměstnanci Footshopu už jsou dlouho po obědě.

„Hodně teď žijeme čísly. Od chvíle, kdy tam je obrazovka, lidé mnohem více vnímají, co se ve firmě děje. Zvyšuje to jejich informovanost i zapojení a zároveň jim to připomíná, že každý den musíme mít dobrý výsledek,“ říká Hajduček. Do firemní komunikační sítě teď také každé ráno přistane celková tržba za předchozí den, o které zaměstnanci už v půl deváté čile diskutují.