Britský historik Paul Kennedy napsal před více než třiceti lety knihu Vzestup a pád velmocí. Na počátku 90. let jsme ji hltali hned vedle bestsellerů, jako byl Konec dějin Francise Fukuyamy nebo Střet civilizací Samuela Huntingtona. Kennedyho politická a ekonomická analýza se zdála perfektně vysvětlovat moment úpadku Sovětského svazu a nastávající novou éru demokratických velmocí v čele se Spojenými státy.

Dnes, po deseti měsících od ruské invaze na Ukrajinu a po dvou letech od vypuknutí covidové pandemie, nabízí tato starší kniha i nový pohled na to, co je to dnes vlastně velmoc a jak může ovlivňovat běh světa. A není to jen příběh Ruska, které jako bývalá velmoc páchá rituální sebevraždu, při níž s sebou do hrobu stahuje desítky tisíc nevinných obětí.