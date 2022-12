Zkoušet předvídat vývoj války, a zvláště tak rozsáhlé, jako je ta současná na Ukrajině, je mimořádně nevděčné. Tím spíše, že válku může Vladimir Putin ukončit jediným rozhodnutím. Do jeho hlavy ovšem vidíme ještě méně než před rokem. Nicméně můžeme zkusit odhadnout alespoň trendy.

Deset měsíců války na Ukrajině ukázalo, že ruská armáda je v mnohem horším stavu, než se většina pozorovatelů a především také sám Kreml domnívaly. Pokud by vyšel původní plán, který počítal s kolapsem ukrajinské armády a rychlým dobytím Kyjeva a dalších velkých ukrajinských měst, tolik by to nevadilo. Jenže ukrajinská armáda přes dílčí problémy ruský vpád ustála, dokázala vojáky úspěšně mobilizovat, vycvičit a následně i přejít do protiútoku. Ten byl natolik úspěšný, že Kreml musel vyhlásit mobilizaci, o které předem věděl, že bude mimořádně nepopulární.