Letošní rok měl být podle loňských odhadů expertů skvělý, co se týká akvizic a fúzí na tuzemském trhu. Naději investičních bankéřů a poradců ale zmařila únorová ruská invaze na Ukrajinu, která ještě zesílila předchozí neblahé trendy v cenách energií a inflaci.

Převažující názor expertů je proto ten, že se trh s firmami zpomalil. „Zaznamenal dvacetiprocentní pokles,“ uvádí generální ředitel Patria Corporate Finance Marek Rehberger s tím, že se letos uzavře okolo 75 transakcí s hodnotou přes deset milionů eur. Loni to bylo 94 transakcí. Nižší číslo co do počtu transakcí i jejich objemu očekává rovněž Daniel Janeček, který má v poradenské firmě PwC na starosti fúze a akvizice. Pokles trhu odhaduje také Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.