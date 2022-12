Někdo chodí na Pražský hrad pro státní vyznamenání ve fleecové mikině, někdo zase pronášet projevy do amerického Kongresu v zeleném svetru. Rozdíl v obou případech flagrantního porušení předepsaného dress codu je jen v symbolice. Zatímco v prvním případě jde o symbol čistého buranství, v druhém o symbol odhodlání, nezlomnosti a válečného hrdinství.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve stejném kusu oblečení veřejně vystupuje v podstatě od začátku ruské války. Po vpádu východních agresorů do své země vyměnil tmavý společenský oblek za olivově zelený svetr či mikinu značky M-TAC a hladce oholenou tvář za několikatýdenní strniště. Stal se z toho jeho „signature look“ a podle jeho dřívějšího vyjádření to tak má zůstat až do posledního dne války.

Zelenského válečný styl si na chvilku dokonce osvojil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který se několikrát v Elysejském paláci také objevil s neupravenými vousy a v mikině. Záhy toho však zanechal, neboť rychle sklidil posměšnou kritiku, že jde o laciné kopírování.