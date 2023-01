Dva ze tří favoritů prezidentských voleb už řekli, koho by si v případě zvolení na Hrad vzali za kancléře. Tedy do pozice, kvůli níž končící prezident Miloš Zeman v souvislosti se svým kancléřem Vratislavem Mynářem čelil četné kritice. Jak generál ve výslužbě Petr Pavel, tak šéf ANO Andrej Babiš sázejí na ženy. Babiš by si za kancléřku vzal bývalou vedoucí Úřadu vlády z dob svojí premiérské éry Tünde Bartha, Pavel podle zjištění Respektu končící senátní kancléřku Janu Vohralíkovou.

Ta už dala najevo, že by prezidentskou kancelář chtěla přebudovat na profesionální úřad, který bude fungovat „transparentně“. Právě Vohralíková přitom sama čelí kritice. Kvůli pochybnostem, jež vyvstaly během jejího působení v Kanceláři Senátu – o čemž HN v minulosti informovaly –, šéf horní komory parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) žádá Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) o audit.