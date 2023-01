Když Markéta Vaňková (ODS) poprvé v roce 2018 usedla na křeslo brněnské primátorky, média včetně HN připomněla, že mezi roky 2007 až 2011 jako advokátka vymáhala dluhy původně patřící ostravskému dopravnímu podniku. A to pro neprůhlednou offshorovou firmu Brandson Enterprises (BE). Vaňková, jež byla vloni do čela Brna zvolena podruhé, nechtěla nikdy odhalit, pro koho milionové dluhy za černé jízdy získávala. Například Piráti kvůli tomu v roce 2018 váhali uzavřít s ODS v Brně koalici. HN teď po několikaměsíčním pátrání odhalily, že za anonymní společností registrovanou ve Velké Británii stál olomoucký podnikatel v hazardu a miliardář Miroslav Barnet. Firma přitom podle expertů působila minimálně zčásti jako schránka, přes kterou odtékaly desítky milionů k dalším spřízněným podnikatelům. Vyplývá to z účetních dokumentů a smluv, které se redakci podařilo získat.

Vymáhání původně bagatelních částek bylo roky lukrativním obchodem. Z pokut za jedinou černou jízdu těsně přesahující tisíc korun vznikl po letech kvůli vysokým úrokům, penále a platbám advokátům a exekutorům dluh dosahující často ke třiceti tisícům. A proces umožňující všem zúčastněným vydělat na jediné žalobě minimálně několik tisíc korun byl klíčovou příčinou toho, že statisíce Čechů dodnes vězí v dluhových pastech.