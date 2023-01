Před dvěma lety jsem na stránkách HN publikoval své zhodnocení roku 2020 z pohledu investic. A nyní přišla chvíle, abych své tehdejší předpovědi vyhodnotil. A aktualizoval.

Na konci roku 2020 byla nálada na trhu zcela jiná, než je tomu dnes. Panoval bezbřehý optimismus a platilo, že je prakticky jedno, do čeho vložíte své peníze. Pokud jste se netrefili do úplného podvodu, více či méně jste své investice zhodnotili.

Bylo to zejména díky přístupu centrálních bank a politiků, kteří byli přehnaně štědří ve finančních stimulech a doba covidová tento přístup ještě akcelerovala. Tenkrát jsem to nazval nekončícím drogovým večírkem a upozorňoval na to, že veškerá aktiva jsou díky tomuto přístupu drahá a některá již zcela nesmyslně předražená.

Tento večírek v mezičase skončil. Jeho následky už vidíme: ve formě vysoké inflace, v bolestivých úpravách cenovek všech aktiv, ale i ve vzrůstajícím neklidu ve společnosti.