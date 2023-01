Před volbami slibovali krocení státního dluhu i štíhlejší stát. Pak přišla válka na Ukrajině, následná energetická krize a plány se musely změnit. Premiér Petr Fiala (ODS) ale věří, že tento rok bude jiný: že Česko i Evropu čeká mír, stabilita a následný růst. Jeho vláda chce upravit programové prohlášení, začít s transformací energetiky a zejména snižovat deficit státního rozpočtu. I když jeho koaliční partneři mluví o zvyšování daní, on to odmítá. Dluhy hodlá snižovat hlavně úsporami na straně státu a digitalizací státní správy. Konkrétnější být ale zatím nechce. „Máme ve vládě řadu rozpočtových jestřábů, ale i těch, kteří říkají, že máme rozšířit pomoc, úkolem kabinetu je najít vyvážení,“ říká v rozhovoru s HN Petr Fiala.

HN: Čeká vás více než rok bez volebních kampaní. To je jedinečná příležitost udělat zásadní změny. Jaké to budou?

Ano, čeká nás rok, který by neměl být volební, a je pravda, že chceme uskutečnit řadu věcí z našeho programového prohlášení. Na něj se podíváme a zhodnotíme, co se nám povedlo splnit a co je potřeba upravit v souvislosti s novými výzvami, především válkou na Ukrajině a jejími dopady. Jednání povedeme na začátku roku a pak představíme harmonogram změn a celkovou úpravu programového prohlášení. Je před námi několik úkolů, které zůstávají bez ohledu na to, co nyní zažíváme. Jedním z nich je důchodová reforma, která už tu měla být před mnoha lety. Další je úprava vzdělávacího systému, o níž se dlouho mluví a se kterou je nutné také pohnout. A pak je tu obrovská výzva, kterou musíme zvládnout co nejrychleji, a to je přeměna naší energetiky, posílení energetické bezpečnosti, energetická soběstačnost, orientace na jadernou energii a energii z obnovitelných zdrojů.