Česko končí s více než dvouletým váháním a využije nabídku půjčit si stovky miliard korun na projekty, jež by zásadně snížily nutnost odebírat zemní plyn z Ruska. Jde o úvěr od Evropské komise, který je mnohem výhodnější, než kdyby si vláda šla pro peníze na finanční trhy sama. „Chceme to skutečně využít na snížení energetické závislosti na Rusku, na transformaci naší energetiky. To jsou přesně ty peníze, u nichž je správné, že si je stát půjčí, když je to možné za takto výhodných podmínek,“ řekl HN premiér Petr Fiala (ODS).

