Čeští čtenáři jsou sice náruživí, knihy v regálech obchodů teď ale častěji prohlíží, než aby je kupovali. Na knihkupce přitom tvrdě dopadly první dva roky pandemických uzavírek – zákazníci bloumající po prodejnách a listující knihami jsou pro jejich byznys klíčoví. Loňský rok ale místo vytouženého návratu k růstu přinesl další útrapy. V době dvouciferné inflace lidé na knihách šetří a knihkupce zároveň tlačí rostoucí nájmy, drahé energie a malé marže.



„Pokud by k tomu teď vláda přidala zvýšení DPH na knihy, mohla by tím knižnímu trhu zasadit poslední smrtící úder. Hrozilo by zavírání knihkupectví, zejména menších, ale i velké řetězce by se mohly navzdory rezervám dostat do problémů s cashflow. Tím by se zpozdily platby nakladatelům a na celém trhu by ubyly peníze,“ uvedl majitel nakladatelství Práh a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.