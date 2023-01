Havel? Sukničkář, docela intrikán, původně podlehl iluzi, že NATO už nebude potřeba. Churchill? Alkoholik, rasista i na poměry své doby a člověk, který se kromě Hitlera prakticky ohledně všeho mýlil. Masaryk? Upjatý moralista, zasahoval do činnosti vlády, příliš tvrdý ke svým dětem. A tak bychom mohli pokračovat.

Chyby, spoustu chyb bychom našli i na těch největších historických osobnostech. Takové hledání by ovšem bylo absurdní. Znamenalo by, že nejsme schopni odlišit to klíčové od méně podstatného. A právě takovou neschopnost nyní prokazujeme v prezidentské volbě.