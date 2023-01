Přetlačit českou náturu, která ráda kličkuje, a nic hráčům neodpustit. To je úspěšný recept Radima Rulíka, trenéra hokejové reprezentace do 20 let a muže s pozoruhodným životopisem. Nejen hokejovým: 10 let pracoval jako mistr v elektrárně Vřesová a před covidem si vydělával jako stavbyvedoucí.

Na rozhovor pro HN se Radim Rulík pohodlně usadil do křesla ve VIP salonku pardubického stadionu a působil lehce unaveným dojmem. Možná proto, že si právě dal půlhodinku v posilovně a poslední dny toho moc nenaspal. Že by s ním ještě šily emoce po vypjatých bojích o medaili na juniorském mistrovství světa v Kanadě, které po dlouhé době opět zažehly v Česku hokejové nadšení? „To ne, spíš u mě ještě doznívá jet lag. Už jsem myšlenkami přepnul do práce v Pardubicích. Dvacítky skončily a jede se dál,“ říká Rulík, který je s východočeským týmem v extralize na prvním místě. Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se