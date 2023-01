Už čtyřicet let se děti učí, že Čína má víc než miliardu obyvatel. Že je říše středu nejlidnatější zemí světa platí od nepaměti. Jenže primát státu s největším počtem obyvatel co nevidět převezme Indie, pokud se to už dokonce nestalo. A co víc, v druhé polovině 21. století počet Číňanů znovu klesne pod jednu miliardu.

Čína se k populačnímu poklesu odsoudila – tedy přesněji, rozhodlo o tom její komunistické vedení – právě v době, kdy se počet obyvatel země začal vyjadřovat desetimístným číslem. Výsledky drsné „politiky jednoho dítěte“, která podle oficiálních proklamací způsobila, že na svět nepřišlo na čtyři sta milionů novorozeňat, se projevují v době, kdy už byly restrikce zrušeny. Tento týden zveřejněná statistika ukázala, že čínská populace se začala zmenšovat už loni, zhruba o dekádu dřív, než se čekalo. Vzhledem k důležitosti čínské ekonomiky dopad pocítí celý svět.