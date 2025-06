Xpeng? Říkejte to, jak se vám to líbí, odpovídá na dotaz novinářů, jak se správně vyslovuje další čínský nováček na českém trhu, regionální šéf této automobilky Petr Lehký. „Správně by to ale mělo být šiaopenk,“ přiznává redaktor ze Světa motorů Michal Dokoupil, který čínsky hovoří. V překladu je název nečekaně poetický, znamená totiž „malý velký bájný pták“.

Naučit se orientovat v čínských značkách je pro laika čím dál složitější. Neuběhne měsíc, někdy dokonce ani týden, aby na český trh nevstoupil další výrobce z mnoha, který pochází z říše středu. Vždyť na tamním trhu figuruje přes sto značek a vznikají další a další. Tamní automobilky se snaží z tvrdého konkurenčního prostředí na domácím trhu vymanit právě i tím, že expandují do Evropy. A mimochodem Xpeng je oproti jiným skutečně poetický název. To například čínská luxusní značka Hongqi (čti chungčchi), která oficiálně vstupuje do Česka a Slovenska tento týden, znamená v předkladu „rudá vlajka“.

