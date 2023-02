Původně oslavovaná blesková pomoc Ukrajině od Elona Muska v podobě přístupu k satelitnímu internetu Starlink by mohla stejně bleskově skončit. Ukrajina by tak opět řešila problém, jak zajistit spojení, když cizí komunikační sítě selhaly. A problém to není ojedinělý. Evropské země si tato rizika uvědomují a snaží se vymanit ze závislosti na soukromých poskytovatelích služeb, které jsou z hlediska bezpečnosti klíčové.

Nový vesmírný program IRIS2, ke vzniku kterého výrazně přispělo české předsednictví EU, by měl být evropskou pojistkou právě pro takové případy.

„Bez spojení není velení,“ říká vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací na ministerstvu dopravy Ondřej Šváb, který schvalování finální podoby programu řídil.

„Je hodně soukromých komerčních poskytovatelů, ale není optimální, aby se jimi šířil určitý druh informací. Dnes to tak v mnohých případech je, a právě proto vzniká IRIS,“ vysvětluje zaměstnanec ministerstva dopravy, pod které spadají české vesmírné aktivity.