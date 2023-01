Nikdy si nemyslete, že jste v českých médiích už viděli a zažili všechno. Čerstvý příklad: člen státního regulátora, který má posoudit férovost předvolebního vysílání, sám pracuje pro jeden z politických subjektů.

Člověku to přijde nepatřičné tak nějak samo od sebe. Co chcete vysvětlovat na tom, že by mediální hlídač neměl brát peníze i od politického hnutí, o kterém média informují? Zákon to zakazuje, a hotovo. Jenže paragrafy jsou zakroucené, a tak se bude nejdřív zjišťovat, jestli zakazuje přesně tohle.