Proč budete v prezidentských volbách volit Andreje Babiše? „Protože si nechrápe na uších. Prostě ví, o co se jedná. Ví, co chce, a neposlouchá ty jejich parlamentní ho*na,“ říká nezaměstnaný volič reportérovi Seznamu v jedné vísce kdesi na periferii země. Myslí to vážně a spolu s ním skoro dva miliony dalších obyvatel Česka.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se