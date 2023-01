Fotovoltaika by mohla být i kolem dálnic a železnic, říká dočasný náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. Dostat by ji chtěl i do nového dotačního programu pro nízkopříjmové domácnosti. Rád by také navrhl přejmenování resortu na ministerstvo budoucnosti.

Ministrem sice stále ještě není, svému resortu už ale skoro šéfuje. Dočasný náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) od ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) dostal všechny dostupné pravomoci, které mohl k vedení úřadu získat. Teď už jen čeká na nového prezidenta a oficiální jmenování ministrem. Již nyní pracuje na několika významných změnách, ke kterým by měl úřad v nejbližších měsících přikročit. Týkají se například velkého množství peněz rozdělovaných přes hojně využívané dotační programy Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Spustit by také chtěl úplně nový dotační titul, kterému zatím pracovně říká „Oprav barák po babičce". I spolu s ním by chtěl zavést zvýhodněné půjčky, třeba i státní, říká v rozhovoru s HN.

