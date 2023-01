Český premiér Petr Fiala v úterý v Berlíně jednal s německým kancléřem Olafem Scholzem o obranné a energetické spolupráci. Fiala novinářům řekl, že Česko má zájem o podíl v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Lubminu na pobřeží Baltu, odkud by mohlo plyn získat již pro nadcházející zimu. Ke spekulacím, že Česko by mohlo tanky Leopard 2, které dostane náhradou z Německa, přenechat Ukrajině, premiér řekl, že tyto stroje česká armáda nezbytně potřebuje pro udržení obranyschopnosti země.

„Naše tanky T-72 jsme poslali na Ukrajinu, právě proto jsme domluvili podporu z Německa, abychom si zajistili bojeschopnost a akceschopnost naší armády,“ řekl Fiala o Leopardech, které Česko dostane z Německa jako náhradu. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dříve napsal, že Česko a Slovensko by se německých leopardů mohly vzdát ve prospěch Ukrajiny.

S kancléřem Fiala jednal také o spojeneckých závazcích. „Ujistil jsem kancléře o platnosti našich závazků včetně těch vůči NATO,“ řekl. Očividně tak reagoval na výroky kandidáta na prezidenta České republiky Andreje Babiše, který v nedělní debatě české spojenecké závazky vůči Severoatlantické alianci zpochybnil. V debatě Babiš nejprve řekl, že by nepomohl Polsku a Pobaltí v případě napadení, protože je proti válce, později na Twitteru výrok opravil a pomoc slíbil.

V otázce společné obrany má Česko ještě zájem o vybudování evropského protiraketového deštníku. Jedná se o projekt, o němž loni v srpnu v Praze hovořil kancléř Scholz. K německému návrhu se zatím připojilo 14 evropských zemí včetně Česka a Slovenska.

Spolupracovat chce Česko s Německem i na energetické bezpečnosti. „Česká republika má strategický zájem, abychom mohli kapacitu (německých terminálů) využívat, mám tady na mysli především terminál v Lubminu. Tato lokalita je pro nás výhodná, protože je napojena na českou energetickou infrastrukturu,“ řekl Fiala. „Česká republika je připravena se na zprovozňování tohoto terminálu podílet, máme zájem na získání dostatečné kapacity. S panem kancléřem jsem dnes domluvil, že by do České republiky odsud mohl proudit plyn už pro příští topnou sezonu,“ upřesnil.

Po schůzce se Scholzem, která se uskutečnila na okraj hospodářské konference Welt Economic Summit, premiér na Twitteru napsal, že možnost využívat německé terminály je další krok k posílení české energetické bezpečnosti.

S německým kancléřem @OlafScholz jsme mluvili o česko-německé obranné a energetické spolupráci.



V oblasti energetiky jde zejména o budoucí možnosti zásobování ČR plynem z německých LNG terminálů. Jde o další krok k posílení naší energetické bezpečnosti. pic.twitter.com/2iHjIBSW8z — Petr Fiala (@P_Fiala) January 24, 2023

Německo doposud zprovoznilo tři plovoucí terminály na LNG – v dolnosaském Wilhelmshavenu, v Lubminu v Meklenbursku – Předním Pomořansku a v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Další terminály včetně dalšího zařízení pro opětovné zplynování LNG v Lubminu chce dokončit v letošním roce. Terminál v Lubminu, který byl zprovozněn v lednu, je soukromý projekt, v tom dalším bude mít podíl německá vláda.

Lubmin je důležitým distribučním uzlem plynárenské infrastruktury, ústí tam nyní nefunkční německo-ruský plynovod Nord Stream, čehož projekt terminálu na LNG využívá. Plyn je totiž možné posílat do plynovodů OPAL a NEL. Produktovod OPAL vede plyn do Saska a odtud plynovodem Gazela do České republiky. NEL spojuje Lubmin s Dolním Saskem a tamním hlavním německým zásobníkem v Rehdenu.