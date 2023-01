Vynechat snídani nebo večeři, trochu tělo potrápit hladem a pak sledovat, jak jdou kila pomalu dolů. Přerušovaný půst se nyní zejména na sociálních sítích dostal do popředí mezi metodami, které mají přinést úbytek kilogramů. Podle dietologů je to ale nesmysl. U některých lidí může přinést zdravotní benefity, ale rozhodně to není dieta. „Je to nesmysl, další módní vlna, která ke snížení váhy nevede,“ uvádí odborník na výživu a výzkumný pracovník IKEM Pavel Suchánek.

Takzvaný přerušovaný půst (intermittent fasting) staví na období hladovění a fázi jídla. Nejčastěji používané vzorce jsou buď 16 hodin půstu a osmihodinové okno pro jídlo, což je model obvykle doporučovaný spíše pro muže, nebo 14 hodin půstu a desetihodinové okno pro jídlo – takto přerušovaný půst dodržují spíše ženy.