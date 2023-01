Máme tři dny do druhého kola prezidentských voleb. Co je nového? Stratégové Andreje Babiše vědí, že prohrávají. A tak začali sázet, řečeno pokerovou terminologií, „all-in“, všechno na jednu kartu. Rezignovali na argumentaci a začali útočit na prvosignální instinkty voličů: strach a lítost. Na jednu stranu pokračují ve vyvolávání děsu z války, před kterou prý zachrání Česko jen Babiš, „který jako jediný mluví o míru“. A z druhé strany hrají na soucit s oligarchou, tím, že mu v pravidelných intervalech pořádají tiskové konference, na kterých dotyčný vykládá, jak mu někdo zase vyhrožoval. Bude to fungovat?

Dovolme si prognózu, že už ne.