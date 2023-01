Pravé neštovice jsou smrtící chorobou, která se čas od času prohnala světem a nechala po sobě obrovské počty mrtvých. Odhaduje se, že jen během 20. století zahubila okolo 300 milionů lidí. Předtím na neštovice zemřeli například anglická královna Marie Stuartovna, císař Josef I. Habsburský nebo ruský car Petr II. Ještě v polovině 60. let minulého století se oběti tohoto onemocnění počítaly v milionech.

Na tom, že pravé neštovice už dnes svět nestraší a byly Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášeny za zcela vymýcené, má největší zásluhu britský lékař Edward Jenner. Byl to právě on, kdo v roce 1796 začal proti neštovicím očkovat a zasadil se o prosazení široce pojaté vakcinace. Jeho objev nepochybně zachránil desítky, možná stovky milionů životů.