Hodně výjezdů do regionů, ale s mnohem menší pompou. Místo prezidentské kolony nebo vládního leteckého speciálu klidně jízda vlakem. Nově zvolený prezident Petr Pavel se chystá změnit dosavadní pojetí funkce hlavy státu. Ta by podle něj měla chodit více mezi lidi, ale také třeba na schůze vlády, což dosud nebylo zvykem. Vedle spolupráce s kabinetem Petra Fialy (ODS) se pak chystá Pavel scházet i s opozicí vedenou jeho soupeřem Andrejem Babišem z hnutí ANO.

Současnému prezidentu Miloši Zemanovi sice končí mandát až 8. března a jeho nástupce by měl být inaugurován o den později. Už do té doby ale Pavel slibuje, že nebude jen čekat. Kromě sestavování týmu, s kterým nastoupí na Hrad, hodlá hned v tomto mezidobí podniknout první cesty do regionů.