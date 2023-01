Menší dvoupokojový byt o rozloze 40 metrů čtverečních by si za normálních okolností osmadvacetiletý Richard Pikulík v Bratislavě jen tak nekoupil. Na účtu měl našetřených asi 10 tisíc eur, což na prokázání vlastních příjmů bance rozhodně nestačilo. Jenže stejně jako v Česku, i na Slovensku se v posledních letech daly ceny nemovitostí do pohybu a začaly prudce růst. Když přišla dobrá příležitost ke koupi, zasáhli proto Richardovi rodiče.

Synovi nabídli, že sloučí zbytek vlastní hypotéky, který jim zbýval splatit na domě, a ručili jím na vybraný byt. „Jsme domluvení tak, že za pět let dům vyvážeme, hypotéku mám ale na 30 let. Tímto způsobem řešilo pořízení vlastního bytu hodně mladých lidí kolem mě. Bez rodičů to nešlo,“ popisuje Pikulík situaci na Slovensku. Splátky hypoték se mladý muž nebojí, spolyká mu asi pětinu měsíčních příjmů. A to i díky velmi nízké úrokové sazbě 1,19 procent, kterou Pikulík ještě v roce 2021 od banky získal.