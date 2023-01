Ještě před sedmi týdny to vypadalo, že stovky zaměstnanců výrobce pneumatik Nexen každou chvíli vstoupí do stávky. Ta by v továrně na Lounsku zastavila provoz a jihokorejské společnosti způsobila milionové ztráty. Nyní to vypadá, že hrozba stávky v...

3. 12. 2022 ▪ 4 min. čtení