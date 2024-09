Společnost Osstem zná nejspíš jen úzký okruh specialistů. Její produkty přitom denně využívá nejeden z Čechů a doslova je mají v ústech. Jihokorejský výrobce zubních implantátů patří mezi přední firmy v oboru a má blízkou vazbu na Česko. Společnost před třemi lety přesunula svou evropskou centrálu do Prahy s tím, že odsud dokáže obsloužit evropské zákazníky lépe než z Frankfurtu nad Mohanem.

Osstem je přitom jen nepatrnou perličkou v česko-korejských byznysových vztazích. Asijská země je největším mimoevropským investorem v Česku a čtvrtým celkově. „Jsem hrdý na to, že mnoho korejských společností investovalo nejen svůj kapitál, ale především důvěru v naše lidi, naše schopnosti a naši průmyslovou tradici. Korea je dnes naším největším mimoevropským investorem, který přispívá k zaměstnanosti přibližně 15 tisíc pracovních míst, k rozvoji průmyslu a k růstu exportu,“ shrnul na nedávném Česko-korejském obchodním fóru v pražském hotelu Hilton prezident Petr Pavel.

Korejské firmy investovaly v tuzemsku v průběhu let přes pět miliard dolarů, tedy 110 miliard korun, a Korea tak nechává za sebou země, jako je Japonsko, Čína či Tchaj-wan. Očekává se přitom, že by se speciální česko-korejský byznysový vztah mohl v brzké době ještě výrazně prohloubit.

Důvody těchto očekávaní jsou zřejmé. V prvé řadě je to vítězství společnosti KHNP v tendru na stavbu nových jaderných bloků v Česku. ČEZ vybral korejského uchazeče za dodavatele největší investice v historii Česka a následně ho v červenci potvrdila i vláda. Zakázka v hodnotě 400 miliard korun za dva bloky v Dukovanech jde sice za českým státem a energetickou společností, hodnotou však výrazně přesáhne doposud nejen největší korejskou, ale i největší zahraniční investici v Česku vůbec. Tou je výstavba automobilky Hyundai v Nošovicích za 34,4 miliardy korun v roce 2006.

Nešťastný start v Hranicích

Právě období kolem zmíněného roku lze označit za začátek rozvoje korejských investic v Česku. Jejich prapůvod však leží ještě o pár let dál v minulosti a nejde zrovna o hezkou příhodu. Společný nizozemsko-korejský podnik LG Philips spustil v roce 2000 v Hranicích na Moravě výrobu obrazovek do televizorů. Stát mu předtím za své vybudoval průmyslovou zónu a poskytl pobídku ve výši 1,5 miliardy korun. Jenže investice nikdy nedosáhla slibované výše 22 miliard korun, nevzniklo ani slibovaných 6000 pracovních míst. Naopak LG Philips zkrachoval a výroba obrazovek v Hranicích v roce 2007 skončila.

Image Koreji však záhy vylepšilo právě Hyundai. Automobilka na sebe natáhla řadu subdodavatelů z automotive odvětví, kteří se koncentrují v okolí Nošovic. Ať už je to Donghee v Českém Těšíně, Daechang a Dongwon v Třinci, GS Caltex a Sangwoo v Ostravě či Plaktor v Mošnově. Tyto firmy dodávají komponenty nejen Hyundai, ale třeba také automobilce Kia ve slovenské Žilině.

Za druhou „korejskou enklávu“ v Česku lze pak označit průmyslovou zónu Triangle u Žatce. V roce 2019 zde otevřel továrnu výrobce pneumatik Nexen Tire. S 22 miliardami šlo o třetí největší zahraniční investici v Česku. Ještě předtím se v Triangle usídlila společnost Kiswire, výrobce ocelových drátů do pneumatik.

Stranou nezůstala ani energetika. V roce 2009 koupil průmyslový gigant Doosan za 11,5 miliardy korun plzeňskou Škoda Power. Právě ta má nyní dodat turbínu do nových Dukovan a jeden z klíčových komponentů tak bude „Made in Czech Republic“. V tomto případě se zintenzivnění aktivit Korejců projevilo ještě předtím, než se KHNP stala takzvaným preferovaným uchazečem pro Dukovany. Doosan na jaře oznámil, že do Plzně přesouvá výrobu generátorů a vývoj a výrobu plynových a vodíkových turbín. Investice dosáhne tří miliard korun.

Do Soulu každý den?

Kromě přímých investorů působí v Česku řada obchodních zastoupení typu Osstem. Automobilka Kia má sice továrnu na Slovensku, s 11,4 tisíce prodanými vozy v roce 2023 je však pátou nejprodávanější značkou v Česku. Spoj Korean Air Lines mezi Prahou a Soulem létá čtyřikrát týdně a tato nestandardně vysoká frekvence by se mohla ještě zvýšit. „Ambicí je, aby se létalo každý den,“ prozradil zdroj HN.

To souvisí s druhým důvodem, proč tuzemský byznys věří v ještě užší posílení vztahů s Koreou. Tím je nedávná návštěva jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola v Praze. Spolu s ním přicestovali do Česka přední představitelé firem, jako je LG, Hyundai či Samsung, a spolu s nimi stovky dalších představitelů korejského byznysu. Ti se zúčastnili Česko-korejského byznysového fóra v pražském Hiltonu, přičemž paralelně se konaly ještě další dvě akce pro navázání podnikatelských kontaktů. Rozměr akce byl podle znalců z diplomatických kruhů mimořádný a hodně „nestandardní“.

Dosavadní investice v automotive určitě nelze degradovat jako „montovny“. Česká strana přesto věří, že spolu s výstavbou Dukovan by do Česka mohly přijít z Koreje investice s ještě vyšší přidanou hodnotou. „Česko-jihokorejské obchodní vztahy posílí zřejmě nejen v energetickém sektoru, ale i v jiných odvětvích. Příležitosti v Česku pro jihokorejské firmy mohou být například i v oblasti materiálů, baterií pro elektromobily a pokročilých technologií,“ míní specialista poradenské společnosti KPMG na česko-korejský byznys Mincheol Shon.

To potvrzuje i korejská strana. „Česká republika je evropskou průmyslovou mocností se silnou výrobní základnou a Korea disponuje vyspělými technologiemi, takže existuje velký potenciál pro spolupráci obou našich zemí také v oblasti špičkových technologií,“ věří v utužování byznysu prezident Jun Sok-jol. Petr Pavel zmiňuje spolupráci v oblasti polovodičů, vysokorychlostních vlaků, umělé inteligence, robotiky, vodíkových technologií a v obranném či bateriovém průmyslu.

Pivovar v Pusanu

Právě k poslední zmiňované oblasti se dlouhou dobu upínaly naděje Česka. Korejští investoři byli vždy zmiňováni mezi těmi, kdo by mohl postavit vysněnou gigafactory. Zdá se však, že to v tuto chvíli není aktuální. Nikoliv však proto, že by Česko nebylo pro Koreu dostatečně investorsky atraktivní destinací, nebo proto, že zvažovanou lokalitu v Dolní Lutyni zaplavila voda. Důvodem je hlavně pozvolnější růst elektromobility, než se ještě nedávno předpokládalo.

„Pro realizaci investice do gigafactory v Česku je důležité, aby pokračovala podpora české vlády i ekologická politika EU, která stimuluje přechod k elektromobilitě. Otázkou je načasování takové investice, protože poptávka po elektromobilech v EU není zatím až tak silná,“ říká Shon. Poptávka po elektromobilech se však podle něj může brzy zase otočit.

A pro férovost je také třeba uvést, že česko-korejský byznys je poněkud jednostranný. Zatímco Korejci v Česku investují desítky miliard, v Koreji se zatím moc českých firem neuchytilo. Spíš tam vyváží, než že by přímo investovaly. Známé je české pivo, produkty Plzeňského Prazdroje i Staropramenu jsou v Koreji všudypřítomné. A s pivem souvisí i první skutečná česká investice v Jižní Koreji. Tou je pivovar Gold of Prague v druhém největším jihokorejském městě Pusanu. S 20 miliony korun jde však ve srovnání s Hyundai či Nexenem o drobné. Tuzemští podnikatelé však věří, že i to by se mohlo po Dukovanech a návštěvě Jun Sok-jola změnit.

Článek vznikl ve spolupráci se společností ČEZ