S příchodem nového roku se vyrojily investiční výhledy od mnoha subjektů. O své předpovědi se snaží jak dlouhodobé stálice, tak i méně seriózní subjekty. Platí, že čím větší senzace, tím větší šanci na získání mediální pozornosti předpověď má. Nepřekvapí proto, že se pravidelně objevují snahy o předpovídání černých labutí, což je však z jejich definice nemožné. Bohužel jsme za poslední tři roky zažili tři černé labutě, což je mnoho i pro ty nejotrlejší povahy. Dodejme, že ani jedna z těchto událostí nebyla předpovídána. Celosvětový nástup pandemie (první faktor) a děsivá válka v Evropě (druhý faktor) dohromady přinesly nebývale vysokou inflaci (třetí faktor). Ta se utrhla ze řetězu a v mnoha regionech vystoupala na nejvyšší hodnoty za zhruba čtyři desítky let. Jinými slovy, v krátkém sledu přišly tři donedávna nepředstavitelné události a zatřásly děním společenským i ekonomickým.

Po psaní výhledů je velká poptávka. Ostatně sám jsem byl nucen letos jeden sepsat. Co však znamenají novoroční výhledy pro investora? Někdy to bývá zajímavé čtení (mnohdy ani to ne), ale tím užitečnost výhledů končí. Novináři i komentátoři jsou placeni za popisování problémů, to musíme brát v potaz. Faktem je, že loňský investiční rok nebyl dobrý. Masivně se propadly akcie i dluhopisy, čímž se však otevřela zajímavá příležitost pro smíšená portfolia. Dobře čitelný se zdá být zvláště dluhopisový trh. Zatímco státní dluhopisy dlouhé roky nesly výnos drobný, pokud vůbec nějaký, letos už i konzervativnější segment dluhopisového trhu nabízí výnosy, které jsme byli zvyklí očekávat možná tak u nejrizikovějších firemních segmentů či rozvíjejících se trhů. Nevýhoda však spočívá ve velké rozkolísanosti dluhopisových trhů. Tudíž pokud se jejich výnosy blíží akciovým trhům, je to doplněno také takřka akciovou volatilitou.

Zatímco trhy budou kolísat i nadále, my bychom se měli snažit udržet investiční emoce na uzdě a nepodléhat katastrofickým vizím. Pokud se vůbec nechceme věnovat časování nákupů, existuje ještě jiná, bezemoční a automatická cesta. Nejvhodnější přístup je investovat pravidelně. Investici nechat běžet na volnoběh, například kombinací trvalých příkazů do vybraných (dobře diverzifikovaných) investic. V tom případě můžeme novoroční výhledy brát s úsměvem jako čtení pro pouhou zábavu.