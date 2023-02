Byť jde o úřednickou roli, dostala se pozice prezidentova mluvčího v uplynulých letech do středu zájmu kvůli Jiřímu Ovčáčkovi. Mluvčí Miloše Zemana byl kritizován za to, jak funkci nevhodně vykonává. Hradní komunikaci hodlá změnit k lepšímu Markéta Řeháková, která ji převezme v březnu poté, co se úřadu hlavy státu ujme Petr Pavel. Sama Řeháková už ale čelila kritice za své vystupování na tiskové konferenci nově zvoleného prezidenta.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se