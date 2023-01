Touto dobou měla být ještě na cestě kolem světa. Po půlroce na oceánu se jim ale zlomila stěžeň na lodi a dobrodružství skončilo předčasně. V dubnu loňského roku pak Pavla Nýdrle naskočila do týmu Petra Pavla jako volební manažerka. A i když do té doby dělala jen produktový marketing, ve štábu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla to byla právě ona, koho přítomní hosté uznale poplácávali po ramenou. Nýdrle odmítá, že se měl Pavel bránit více útokům svého soupeře. „Kdybychom se více bránili, naskočili bychom na jeho notu. Andrej Babiš si myslel, že jde proti nám, ale ve výsledku šel spíše proti voličům,“ říká Pavla Nýdrle.

Jak jste se dostala k týmu Petra Pavla?

Přes manžela. Celý život jsem dělala marketingové kampaně, řídila jsem agentury, ale vždy to byl klasický marketing. Můj manžel v generálově týmu působil. My jsme se ale pak rozhodli, že pojedeme na cestu kolem světa, a on se s nimi rozloučil. Jenže nám se zlomila stěžeň, loď se rozbila a museli jsme se po půlroce vrátit do Česka. V týmu Petra Pavla zrovna potřebovali volebního manažera a manžel mě doporučil, to bylo v dubnu loňského roku.