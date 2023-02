Česku vadí to, co se nyní v Evropě děje z hlediska státní podpory jednotlivých firem. Země Evropské unie jim chtějí výrazně zvýšit dotace. Vláda se bojí, že na to české podniky doplatí. Odmítá proto snahu zmírnit pravidla pro poskytování různých dotací a dalších podpor v rámci jednotného trhu Evropské unie – upozorňuje, že státy jako Česko v tom nedokážou soutěžit s bohatšími a většími zeměmi. A české firmy se tím pádem dostanou do nevýhody oproti konkurenci.

„Jsme velmi znepokojeni tím, že další významné změkčení pravidel pro státní pomoc firmám by mohlo mezi členskými zeměmi EU vyvolat závody v dotacích,“ napsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) Evropské komisi v dopise, který mají HN k dispozici.