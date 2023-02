Na amerických bankovkách je napsáno „In God we trust“. V posledních týdnech to ale vypadá, že náboženskou víru by tam mohlo doplnit, nebo dokonce vystřídat jiné vyznání: ke kuchyňským spotřebičům a zcela konkrétně k plynovým sporákům. „Bůh, zbraně, plynové sporáky,“ napsal na Twitter republikánský kongresman Jim Jordan, předseda legislativního výboru Sněmovny reprezentantů.

Jeho kolega z Texasu Ronny Jackson je bývalý voják, ve svém tweetu varoval, že jemu sporák vezmete jen „přes jeho mrtvolu“. O sporácích na svých veřejných shromážděních, kterými odstartoval svoji kampaň do prezidentských voleb 2024, teď mluví i Donald Trump. A rovněž jeho někdejší velvyslankyni v OSN Nikki Haleyové to leží na srdci. „Nejdříve liberálové přišli pro naše žárovky. Pak přišli pro naše auta. Teď si jdou pro naše sporáky,“ burcuje Haleyová, která se také hodlá ucházet o prezidentskou kandidaturu.