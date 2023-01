Zatímco v Česku už známe nového prezidenta, ve Spojených státech je souboj o příštího šéfa Bílého domu na samém počátku. Bývalý republikánský prezident Donald Trump, který by se do úřadu rád vrátil, ale nezahálí. Už v listopadu oznámil kandidaturu do voleb 2024 a o uplynulém víkendu odstartoval kampaň veřejnými vystoupeními v New Hampshiru a Jižní Karolíně. Z témat, kterým se věnoval, je pro evropské spojence USA nejdůležitější jeho postoj k ruské válečné agresi na Ukrajině.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se