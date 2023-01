Ve Washingtonu začal tento týden naplno pracovat nový Kongres, ve kterém mají republikáni většinu ve Sněmovně reprezentantů. Demokratického prezidenta Joea Bidena čekají krušné časy, republikáni spustí celou sérii vyšetřování dosavadních aktivit jeho administrativy, a prioritně se navíc chtějí zaměřit na podnikání jeho syna Huntera Bidena v Číně a na Ukrajině.

Za těmito střety, které budou z velké části divadlem pro veřejnost, se však bude odehrávat drama, které může mít zásadní dopad nejen na americký, ale i globální ekonomický a finanční systém. Pokud republikáni, jak už avizují, nedají Bidenově vládě peníze na pokrytí federálních výdajů, mohly by Spojené státy upadnout do platební neschopnosti, jinak řečeno do bankrotu.