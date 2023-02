Praha téměř pět měsíců od komunálních voleb konečně spěje k novému vedení. HN získaly definitivní návrh koaliční smlouvy, jež by podle kuloárních informací mohla být podepsána zkraje příštího týdne. A vše by pak bylo potvrzeno na jednání zastupitelstva, které je na programu ve čtvrtek 16. února. V metropoli by po mnoha peripetiích nakonec měla vzniknout koalice na vládním půdorysu – tedy strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL tvořící Spolu s Piráty a STAN. Primátorem má být poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

V návrhu koaliční smlouvy, která čítá 31 stran, je kladen velký důraz na téma dopravy, zejména MHD, již má mít na starosti končící pirátský primátor Zdeněk Hřib – ten bude nově prvním náměstkem primátora. Na pozice řadových náměstků míří další známé tváře: starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) nebo europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Zajímavostí naopak je, že v koaliční smlouvě, která mimo jiné uvádí seznam členů zastupitelských klubů, vůbec nefiguruje senátorka Hana Kordová Marvanová zvolená za Spolu. Ta tvrdí, že opomenutí svojí osoby nechápe.