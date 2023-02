Komu je nad čtyřicet, toho se zvažované prodloužení odchodu věku do důchodu na 68 let týkat nemá. Ujišťují o tom unisono politici, kteří mají projednat změny v penzijním připojištění v příštím roce, ale národ na to pro jistotu připravují už teď.

Nutno říci, že se jim to nedaří. Češi sice nevybíhají na barikády a nepodpalují auta (i když by to podle některých odvážných příspěvků na sociálních sítí rádi dělali), nicméně mluvit o nadšení mladých, že mohou budovat stát o tři roky déle než jejich předci, by bylo hodně přehnané.