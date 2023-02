Co je hlavním přínosem českého členství v Evropské unii? Čistě ekonomicky, pokud bychom vynechali politické, vlivové nebo bezpečnostní aspekty, odpověď zní: společný evropský trh. Není velkou nadsázkou říct, že nás živí – je to jasné z toho, jak velký význam má v české ekonomice vývoz. A z toho, že drtivá většina tohoto vývozu míří právě do EU.

Ať by byla v Česku u moci jakákoliv vláda, rázně by se postavila proti snahám český byznys na tomto trhu znevýhodnit. Je logické a správné, že to udělal premiér Petr Fiala (ODS), když dotáhl to, co předtím vyjednali jeho úředníci a diplomaté – odmítl německé a francouzské snahy, aby si jednotlivé státy EU mohly své domácí firmy dotovat a podporovat takřka podle libosti, co se týče investic do moderních zelených technologií. Pro Česko by to bylo zničující, protože by nedokázalo konkurovat možnostem velkých a bohatých zemí, jako je třeba právě Německo.