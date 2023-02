Je to katastrofa v katastrofě, popisují někteří Syřané zemětřesení, které zasáhlo minulý týden i jejich zemi, v níž už 12 let zuří občanská válka. S více než 4300 mrtvými a tisíci zraněnými a dalšími desetitisíci obětí v sousedním Turecku jde o jednu z nejsmrtelnějších přírodních pohrom v tomto století. Proto některé oběti obou neštěstí podle The New York Times označují zemětřesení jako ještě horší než cokoliv, co za celou dobu války zažily.

Problémem je ale, že syrská vláda i povstalci blokují dodávky zahraniční pomoci. „Zatím jsme lidi na severozápadě Sýrie zklamali,“ uvedl šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths z turecko-syrské hranice.