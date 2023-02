Embargo na dovoz ruské ropy přepravované po moři, vyhlášené Západem, přinutilo Moskvu, aby dodávky této strategické suroviny urychleně přesměrovala do zemí, které se k sankcím nepřipojily. Ukazuje se, že zatím se jí to daří. Čína, Indie, Turecko a další země ji ochotně kupují, neboť Rusové jim nabízejí z ceny barelu slevu 15 až 20 dolarů. S přepravou na obrovské vzdálenosti není problém. Poté co západní plavební společnosti odmítly embargovanou ropu přepravovat, objevili se na trhu „záhadní příchozí“ se svojí flotilou tankerů. Vžil se pro ni název „stínová“ a slouží ruským zájmům za patřičnou přirážku k aktuálním tržním sazbám.

