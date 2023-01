Embargo na ropné produkty dovezené z Ruska do Evropské unie se rychle blíží. Má být druhým klíčovým evropským krokem v plánu odstřihnout se od Ruska. V prosinci unie zakázala dovoz ruské ropy s výjimkou dodávek ropovodem Družba, který zásobuje Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a východ Německa. Od začátku února ale přituhne i zde. Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů a zároveň jeden z českých expertů na ropný průmysl, v rozhovoru pro HN vysvětluje, co bude pro Česko znamenat, že ruská nafta přestane do Evropy proudit úplně. Představuje i dvě varianty, jak bude vypadat situace po 5. únoru, kdy embargo Evropské unie vstoupí v platnost.

Je Česko na embargo připravené?

Jak se to vezme. Pokud myslíte embargo, které vyhlásil Vladimir Putin na dodávky ropy do zemí uplatňujících vůči Rusku cenový strop na transport ropy po moři a které začne platit 1. února, to by se nás nejspíš nemělo dotknout. Česko je sice jako člen Evropské unie signatářem sankcí, ale aktivně je neuplatňuje, nemá totiž jak. Podstatou cenového stropu je zákaz přepravy a pojištění nákladu ropy dražší než 60 dolarů za barel. V Česku ale nesídlí žádné firmy, které by převážely ropu po moři nebo ji pojišťovaly. Navíc přeprava ropy do Evropy prostřednictvím tankerů je už tak jako tak zakázána evropskými sankcemi od loňského 5. prosince. Domnívám se, že uvedené sankce jsou spíš namířeny proti třetím zemím. Riziko, že Rusko zastaví dodávky ropovodem Družba, který přivádí ropu k nám, tu ale stále je a bude. Pro Česko by to byl černý scénář.