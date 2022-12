Rusko je „benzinová pumpa vydávající se za stát“, prohlásil jednou někdejší americký senátor a prezidentský kandidát John McCain. Chtěl tím vyjádřit fakt, že příjmy z prodeje ropy představují velkou část ruského hrubého domácího produktu, nyní zhruba 20 až 30 procent. Pokud by o ně Moskva přišla, měla by velký problém.

Kvůli invazi na Ukrajinu chce Západ Rusko o tyto zdroje částečně připravit – na cenu ruské ropy od pondělí zavedl strop. To znamená, že by žádná země světa neměla od Ruska jeho ropu koupit za víc než za 60 dolarů za barel. Otázkou je, jestli to Čína nebo třeba Indie budou respektovat. A příští týdny taky ukážou, do jaké míry strop poškodí nejen Rusko, ale i Spojené státy a země Evropské unie. Přinášíme vám proto odpovědi na nejdůležitější otázky ohledně budoucnosti byznysu s ruskou ropou.