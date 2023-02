Na půdě Úřadu vlády právě pod taktovkou staronového národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila vzniká legislativní návrh regulovaného trhu s rekreačním konopím. V rámci expertní skupiny, složené ze zástupců ministerstev, adiktologů, policistů, celníků, ekonomů, právníků i pěstitelů povolených druhů konopí, probíhá vášnivá debata o tom, jak by takový trh měl nebo naopak neměl vypadat. Ale co je důležitější, jaké přínosy a rizika by s sebou zásadní změna kurzu protidrogové politiky vlastně přinesla?

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se