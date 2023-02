Akciové trhy dosáhly dle nejširšího globálního akciového indexu MSCI All Country World svého lokálního dna dne 12. října loňského roku. Od tohoto okamžiku akcie připsaly velice silný zisk kolem 20 procent a jenom od začátku letošního roku připisují zisk kolem 10 procent. Klíčovým důvodem tohoto akciového růstu byl o něco lepší než původně očekávaný globální makroekonomický vývoj s tím, že klíčovým faktorem byl mírný dezinflační proces z posledních měsíců napříč celou světovou ekonomikou. Míry inflace pomalu klesají, byť jsou stále v průměru poměrně hodně vzdálené od dvouprocentních inflačních cílů klíčových centrálních bank.

Je tato silná akciová rally udržitelná i do následujícího období? Domnívám se, že je v tuto chvíli namístě spíše obezřetnost, a vůbec bych se nedivil, pokud by akciové trhy v následujících týdnech alespoň část předchozích zisků odevzdaly. Globální akciové valuace totiž od 12. října vzrostly na poměrně vysokou úroveň. Názorně to ilustruje globální valuační indikátor Warrena Buffetta, který je definován jako poměr globální akciové tržní kapitalizace a globálního HDP.

U dna ze zmíněného 12. října dosahovala hodnota tohoto indikátoru 93 procent, což bylo jenom relativně mírně nad úrovní dlouhodobého průměru 88 procent. Od tohoto okamžiku nicméně hodnota tohoto indikátoru vzrostla až na aktuálních 107 procent, což je dokonce nepatrně nad kritickou hodnotou dlouhodobého průměru plus jedné směrodatné odchylky na úrovni 106 procent.

Globální akciové trhy jako celek se proto nyní zdají být mírně předražené. Přitom od roku 2004, kdy máme pro tento valuační indikátor data, převyšovala hodnota této valuační metriky hladinu dlouhodobého průměru plus jedné směrodatné odchylky pouze dvakrát, a to konkrétně před vypuknutím globální finanční krize v roce 2007 a v průběhu pandemie v roce 2021. Celkově se proto domnívám, že by byla v tuto chvíli alespoň částečná korekce předchozích akciových zisků skutečně opodstatněná, s tím, že by se měla hodnota Buffettova valuačního indikátoru navrátit do relativně neutrálního pásma blíže dlouhodobému průměru na úrovni 88 procent.