Posledních dvacet let Českou národní banku vždy vedli guvernéři s nejvyšší bezpečnostní prověrkou. Všichni ji získali během několika málo měsíců. Nový guvernér ČNB Aleš Michl však na výsledek prověrky, která opravňuje k přístupu k přísně tajným informacím, čeká už tři čtvrtě roku. Co se stane, když guvernér oprávnění, které podle předpisů potřebuje k výkonu své funkce, nedostane? Jak unikátní situace dopadá na kredibilitu banky? A mohlo by dokonce dojít až ke zcela bezprecedentnímu odvolání guvernéra? HN k tématu přinášejí to nejdůležitější v otázkách a odpovědích.

V jaké fázi je Michlovo prověřování?